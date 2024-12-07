مصرع فتاة في حادث أمام قاعة اكسيا بالمنوفية

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

  لقيت فتاة مصرعها منذ قليل داخل مستشفي الجامعة بمحافظة المنوفية منذ قليل بعد تأثرها بحادث سيارة طائشة أمام قاعة اكسيا بالقرب من كمين ابو شيخه. 

وكان اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطار من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بوقوع حادث أمام قاعة اكسيا سيارة تصدم فتاه تدعي هايدي العجمي من قرية المصيلحة على الفور تم نقلها إلى مستشفي الجامعة ووضعها فى العناية المركزة وكانت تعاني من نزيف بالمخ ولكنها توفيت منذ قليل، تم تحرير محضر بالواقعة.

وسيطرت حالة من الحزن على جميع أهالي قرية المصيلحة بعد سماع خبر وفاة ابنة قريتهم الآنسة هايدي العجمي والجميع يستعد الان لتشجيع جثمان الفقيدة.

العناية المركزة محافظة المنوفية مدير أمن المنوفية مركز شرطة شبين الكوم

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