محافظ أسيوط يسلم 36 ماكينة خياطة وفرن منزلي للسيدات الأرامل والمعيلات وذوات الهمم



سلم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط 36 ماكينة خياطة وفرن منزلي بمشتملاتهم للسيدات المعيلات والأرامل وذوات الهمم والفئات الأولى بالرعاية بقرى ومراكز ومدن المحافظة كمشروعات مدرة للدخل للمساهمة في رفع العبء عن كاهل تلك الأسر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وجاء ذلك خلال الفعالية التي أقيمت في الديوان العام للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بأسيوط وعزة عبد العال مدير عام خدمة المواطنين بالمحافظةوعبير عبد الغنى مدير وحدة ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

وحيث سلم محافظ أسيوط 21 ماكينة خياطة بمشتلامتها من أتواب قماش و15 فرن منزلي بمشتملاتها من أسطوانات البوتاجاز وأجولة دقيق مجانية للمستفيدات من السيدات الأرامل والمعيلات وذوات الهمم من الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي ويأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الانسان التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتطوير المهارات لتعزيز فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى الإهتمام الذي توليه الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومساندة فئات المجتمع الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وخاصة المرأة ذات الظروف الخاصة من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة التنموية المستدامة في مجالات التمكين الإقتصادي لتحسين مستوى معيشتهن وجعلهن قادرات على الإنتاج والتحول من الاتكالية إلى الإعتماد على الذات.

وأكد أبوالنصر على تقديم كافة سبل الدعم لهذه الفعاليات التي توفر مشروعات وتدر دخلًا دوريًا لهذه الأسر التي سوف تتحول إلى طاقات منتجة تساعدهم في تحسين مستوى معيشتهم وغيرها من المجالات التنموية ذات المردود الإيجابي على نمو الناتج المحلي وتحقيق التنمية الإقتصادية لافتًا إلى إنه بالإصرار والعزيمة والمثابرة يمكن لأصحاب هذه المشروعات النجاح وتكون مشروعات أكبر موضحًا أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم جهود الدولة لتوفير كافة أوجه الدعم لأبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.

inbound4649216504725595875

inbound1016864629224252170