موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
برشلونة
برشلونة

يحل فريق برشلونة ضيفًا على ريال بيتيس مساء يوم السبت في مباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني 2024/2025. تقام المباراة ضمن الجولة السادسة عشرة من البطولة على ملعب "بينتو فيامارين".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بينما يحتل ريال بيتيس المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة. ويأمل برشلونة في تحقيق الفوز اليوم خاصة بعد تعثر ريال مدريد في مباراته أمام أتلتيك بلباو يوم الأربعاء الماضي، حيث خسر بهدفين لهدف.

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موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3، وسيقوم المعلق خليل البلوشي بالتعليق على أحداث المباراة.

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