موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

يستعد فريق الأهلي لملاقاة نظيره التعاون اليوم السبت في مباراة قوية وهامة ضمن منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة الأهلي ضد التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على أرضية استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

يدخل الأهلي المباراة وهو يطمح لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره، وذلك بعد التعادل الأخير مع استقلال طهران في دوري أبطال آسيا. من جانب آخر، يسعى فريق التعاون للفوز على الأهلي وحصد النقاط الثلاث، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

أما الأهلي فيحتل المركز السابع برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 2، وتلقى 4 هزائم.

موعد المباراة
تُقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة
من المتوقع أن تُنقل المباراة عبر قناة SSC1 HD.

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