نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية يلتقي مع محافظ الجيزة والمستثمرين الصناعيين اليوم

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نائب رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ومحافظ الجيزة

يلتقي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم السبت مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتجمع الخامس، وذلك في اطار تنسيق وتضافر الجهود لتهيئة بيئة العمل الملائم للمصانع. 

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدفع عجلة الصناعة والاستثمار وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة ان اللقاء يأتي في اطار حرص الدولة علي تقديم الدعم وكافة التسهيلات الممكنة وتهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة نظرًا لما تمتلكه المحافظة من مقومات وعناصر قوية وتنوع متميز للأنشطة. 
واكد محافظ الجيزة علي العمل وفق خطة ورؤية واضحة بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية والجهات المختصة لتلبية كافة المطالب واحتياجات المناطق الصناعية بالمحافظة طبقًا للإمكانيات المتاحة بما يساهم في تحويلهم لمناطق نموذجية متكاملة الخدمات والمرافق تسهم في الدفع بعجلة الاستثمار. 
وتدعو محافظة الجيزة المستثمرين الصناعيين بمحافظة الجيزة، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

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