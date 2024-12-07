حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

أمرت النيابة العامة، بحبس عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة، حيث طعنه بزجاجة مكسورة إثر خلافات مالية بينهما في الدقي.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة، حيث طعنه بزجاجة مكسورة إثر خلافات مالية بينهما في الدقي.

مقتل عامل خردة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بأحد شوارع الدقي، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وكشفت التحريات، أن عاطل، وراء قتل عامل خردة، نتيجة خلافات مالية بينهما، حيث طعنه بزجاجة مكسورة، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

