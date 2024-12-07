موعد مباراة بايرن ميونخ ضد هايدينهايم في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يستعد فريق بايرن ميونخ لملاقاة هايدينهايم في مباراة هامة على استاد أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني الممتاز للموسم 2024-2025.

موعد المباراة
تنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، جنوب إفريقيا، السودان، ليبيا واليمن. وفي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر وتركيا. بينما ستنطلق في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان والأردن.

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القنوات الناقلة
ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري للدوري الألماني، بنقل المباراة عبر شاشة "bein sports HD 5".

المعلق
سيعلق المعلق الرياضي نوفل باشي على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد هايدينهايم في الدوري الألماني.

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