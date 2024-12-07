محافظ أسيوط: الانتهاء من إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي بمنفلوط

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط


 


قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه جاري الإنتهاء من التشطيبات النهائية لمدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي بمنفلوط التي ىتم إنشاؤها بتكلفة 24 مليون جنيه ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية لتوفير الخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا واستكمالًا لخطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مشيرًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية وتوفيرها بالقرى والمناطق المحرومة الأكثر احتياجًا ووضعها على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام الفرع تشرف على أعمال إنشاء مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط بتكلفة 24 مليون جنيه بطاقة 14 فصل دراسي بخلاف غرف الإدارة والمعامل حيث جاري الإنتهاء من أعمال التشطيبات النهائية وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لافتًا إلى تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء حيث روعي تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة للصعود والهبوط ودورات مياه مجهزة لهم لتطبيق أعلى معايير الجودة والأمان بالإضافة إلى خزانات المياه أعلى المباني وتوفير صناديق للحريق بكافة الأدوار طبقًا لتعليمات الحماية المدنية وتركيب كشافات المدرسة من النوع الموفر للطاقة "Led Tube" كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام توفير الخدمات المختلفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الهمم من بينها الخدمات التعليمية لتليق بهم خاصة في القرى الأكثر احتياجًا طبقًا لرؤية تطوير التعليم.

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