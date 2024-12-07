المشتبه به سيدة.. التحقيق في مقتل الطفلة مكة بعد تغيبها ساعات في منشأة القناطر

حوادث
الطفلة مكة
الطفلة مكة

تباشر النيابة العامة، التحقيق في مقتل الطفلة "مكة وليد" 7 سنوات، وملقاه بجانب المعهد الديني بأحد شوارع منشأة القناطر.

تشريح جثة الطفلة

وأمرت النيابة، بتشريح جثة الطفلة، والتصريح بدفنها عقب الانتهاء.

فحص المشتبه بهم

وتفحص الجهات الأمنية، المشتبه بهم، لكشف هوية المتهم، ومن بين المشتبه بهم، سيدة جاري تكثيف التحريات للتأكد من حقيقة تورطها في ارتكاب الجريمة من عدمه.

مقتل طفلة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثة طفلة وتدعى "مكة وليد" 7 سنوات في عقدها الأول مقتولة وملقأة عقب تغيبها بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

مقتل طفلة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة طفلة بقرية تابعة لمنشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وعثر على جثة طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات، تم تحديد هويتها.

عقب مناظرة الجثة تم نقلها للمشرحة  ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف غموض الحادث، وفحص كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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بعد تغيبها ساعات.. تفاصيل العثور على جثة الطفلة مكة مقتولة في منشأة القناطر

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