موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها مباراة أورلاندو بيراتس ضد الأهلي، بالإضافة إلى مواجهات قوية للأندية العربية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:

أورلاندو بيراتس × الأهلي: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

مانيما أنيون × الرجاء: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 7