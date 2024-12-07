موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها مباراة أورلاندو بيراتس ضد الأهلي، بالإضافة إلى مواجهات قوية للأندية العربية.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:

  • أورلاندو بيراتس × الأهلي: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6
  • مانيما أنيون × الرجاء: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 7

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  • إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد: الساعة 6:00 مساءً
  • الجيش الملكي × صن داونز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • مولودية الجزائر × يانج أفريكانز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

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