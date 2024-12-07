مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

إيفرتون × ليفربول: الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × ساوثهامتون: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 1

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2