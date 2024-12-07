مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة  في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • إيفرتون × ليفربول: الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
  • أستون فيلا × ساوثهامتون: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 1
  • برينتفورد × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

مبابي يقود الهجوم.. تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا في الدوري الإسباني

  • كريستال بالاس × مانشستر سيتي: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
  • مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

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