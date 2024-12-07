مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
- إيفرتون × ليفربول: الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1
- أستون فيلا × ساوثهامتون: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 1
- برينتفورد × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
- كريستال بالاس × مانشستر سيتي: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
- مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1