محافظ أسيوط: استمرار تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات وتسوية وتمهيد بعض الشوارع بمركز ديروط

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات من شوارع مركز ديروط ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قامت بتكثيف اعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن الكتلة السكنية حفاظًا علي نظافة البيئة وعدم انتشار الأمراض فضلًا عن تسوية وتمهيد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية غير المرصوفة كشارع السلام والأمير سنان والمدارس ومن الكمين حتى موقف السيارات بقرية ديروط الشريف وذلك بمشاركة شعبان محيى الدين نائب رئيس المركز، وصلاح عبد الغني مدير قطاع النظافة والمشرفين وعمال قطاع النظافة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز حفاظًا على صحة المواطنين مؤكدًا على إستمرار شن الحملات بصفة يومية والعمل على الارتقاء بمنظومة النظافة بالمراكز والأحياء وفقًا للإمكانات المتاحة

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