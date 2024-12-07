مالك إنتر ميامي يكشف مفاجأة حول مستقبل ميسي

الفجر الرياضي
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

كشف خورخي ماس مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، مفاجأة حول مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق.

مالك إنتر ميامي متفائل ببقاء ميسي حتى 2026

قال مالك نادي إنتر ميامي، في تصريحات إعلامية، أنه "متفائل" بشأن تمديد عقد ليونيل ميسي حتى عام 2026. 

وأوضح: "أنا واثق جدًا من أنه سيفتتح ملعبنا الجديد في عام 2026. سأجلس مع ميسي في وقتٍ ما لمناقشته حول ذلك. أنا متفائل بأنه ما دام أن صحة ليو صامدة، فسنراه مستمرًا باللون الوردي".

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ميسي يحصد جائزة الأفضل في الدوري الأمريكي لموسم 2024

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عاجل- تعرف على تاريخ مواجهات ليونيل ميسي أمام النادي الأهلي قبل كأس العالم

وفاز ليونيل ميسي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لعام 2024 بعد تسجيله 20 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة.

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