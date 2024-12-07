مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم × فيردر بريمن: الساعة 4:30 عصرًا

هولشتاين كيل × لايبزيج: الساعة 4:30 عصرًا