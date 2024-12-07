مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الألماني
الدوري الألماني

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة  في الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

  • آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
  • بوخوم × فيردر بريمن: الساعة 4:30 عصرًا
  • هولشتاين كيل × لايبزيج: الساعة 4:30 عصرًا

الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا

  • بايرن ميونخ × هايدنهايم: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
  • باير ليفركوزن × سانت باولي: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
  • بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

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