مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024-2025.
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
- آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3
- بوخوم × فيردر بريمن: الساعة 4:30 عصرًا
- هولشتاين كيل × لايبزيج: الساعة 4:30 عصرًا
- بايرن ميونخ × هايدنهايم: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5
- باير ليفركوزن × سانت باولي: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2
- بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5