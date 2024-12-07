مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري الفرنسي
الدوري الفرنسي

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

  • موناكو × تولوز: الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • نيس × لوهافر: الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • أنجيه × ليون: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

الزمالك يشكر السفير المصري في نيجيريا والقنصل لتسهيل وصول بعثة الفريق استعدادًا لملاقاة إنيمبا

نجم الأهلي السابق: لا يوجد لاعب في الزمالك قادر على الاحتراف بأوروبا

تردد قناة بين سبورت

  • التردد هو 11013.
  •  أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي. 
  • بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
  •  بينما جودة البث تكون HD.

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