مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

موناكو × تولوز: الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

نيس × لوهافر: الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه × ليون: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

تردد قناة بين سبورت