مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
- الخليج × الاتفاق: الساعة 2:55 ظهرًا على قناة SSC 2
- الهلال × الرائد: الساعة 4:40 مساءً على قناة SSC 1
- التعاون × الأهلي: الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1
تردد قنوات بين سبورت
- التردد هو 11013.
- أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي.
- بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
- بينما جودة البث تكون HD.