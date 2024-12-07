مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الدوري السعودي
الدوري السعودي

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2024-2025.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

  • الخليج × الاتفاق: الساعة 2:55 ظهرًا على قناة SSC 2
  • الهلال × الرائد: الساعة 4:40 مساءً على قناة SSC 1
  • التعاون × الأهلي: الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1

شباب الزمالك يهزم الأهلي في قمة اليد ويواصل تألقه بالدوري

بعثة الزمالك تغادر القاهرة استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

تردد قنوات بين سبورت

  • التردد هو 11013.
  •  أما بالنسبة لاتجاه الاستقطاب فيكون أفقي. 
  • بالنسبة لمعدل الترميز فهو 27500.
  •  معامل تصحيح الخطأ هو 3/2.
  •  بينما جودة البث تكون HD.

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