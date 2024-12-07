أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم السبت 7-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم السبت، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،380 جنيه نصف جرام 2،655 جنيه 1 جرام 4،835 جنيه 2.5 جرام 12،046 جنيه 5 جرام 23،535 جنيه 10 جرام 47،055 جنيه 20 جرام 93،975 جنيه نصف اونصة 74،380 جنيه اونصة 146،745 جنيه 50 جرام 233،285 جنيه 100 جرام 466،570 جنيه ربع كيلو 1،159،540 جنيه نصف كيلو 2،318،540 جنيه كيلو 4،634،850 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب