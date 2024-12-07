هكذا تظهر عايدة رياض خلال أحداث مسلسل "فهد البطل"

تشارك الفنانة عايدة رياض في السباق الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "فهد البطل"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، وتلعب خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان حجاج عبد العظيم، وتدخل في صراع معه بسبب معارضته لزواج ابنتهما، ميرنا نور الدين من "فهد" الذي يجسده العوضي.

مسلسل "جودر 2"

إلى جانب ذلك، أنهت عايدة رياض مؤخرًا تصوير مشاهدها في مسلسل "جودر 2" مع النجم ياسر جلال، الذي من المقرر عرضه أيضًا خلال موسم رمضان المقبل.

مسلسل "برغم القانون"

كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "برغم القانون"، والذي حظي بإشادة جيدة من الجمهور والنقاد، والذي لعبت بطولته إيمان العاصي، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، محمد القس، هاني عادل، وآخرون من النجوم.