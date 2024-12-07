محافظ أسيوط يؤكد على أهمية مواصلة تطهير الترع والمصارف لوصول المياة لنهايتها





أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على أهمية مواصلة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير بنطاق المحافظة وذلك لضمان وصول المياه إلى نهايات الترعة والترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياة الري ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة كافة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياة ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام مثل تلك الحملات وحفاظًا على الرقعة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارة العامة للري بقيادة المهندس أبوالعيون عرفات للقيام بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ضمانًا لوصول المياة لنهايات الترع ومن بينها تنفيذ أعمال نظافة وتطهير على أمام الحجوزات بترعة المعنا حجز شو بمركز أبنوب بإستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة لذلك للتخلص الآمن منها للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.