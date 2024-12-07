إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

محافظات
بوابة الفجر

اصيب 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

 
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا شمال بوابة الرسوم امام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، نتيجة انفجار الإطر الخلفي الأيسر.

إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص وهم مديحة محمد مصطفى 27سنة، وعلي حسب الله علي، 72 سنة، وماريا عبد اللطيف إحسان، 70 سنة، وسيد أحمد سيد، 19سنة، مقيمين بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا