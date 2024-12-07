صور.. مدينة الأقصر تواصل أعمال تزيين الشوارع والميادين استعدادا لاحتفالات رأس السنة

واصل مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء دكتور علي الشرابي، تنفيذ أعمال تزيين الشوارع والميادين والحدائق بأشجار الكريسماس والزينة والإضاءة الملونة والإضاءة الديكورية المبهجة المختلفة.

وأكد محافظ الأقصر علي ضرورة رفع حالة الاستعداد لاستقبال العام الجديد 2025 بتجميل شوارع المحافظة بالأشجار المضيئة والزينة البديعة للظهور بشكل لائق بطابع حضاري مميز يعكس الوجه الجمالي للمحافظة أمام السائحين من مختلف دول العالم، حيث أن رأس السنة الميلادية تعد أحد أهم المواسم السياحية بالمحافظة.

في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارةحافظ الأقصر، برفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية، لظهور المدينة في هذه المناسبة بشكل لائق ومميز ويعكس الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

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