محافظ أسيوط: إزالة فورية لعدد 6 حالات تعد بالبناء على أراضي زراعية بقرى بعض المراكز







أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءًا على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون مشددًا على ضرورة متابعة ورصد أي حالات تعدي أو مخالفة بناء على الاراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإزالتها فورًا قبل تفاقمها والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 6 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بقرى مراكز صدفا وساحل سليم وأبوتيج وأسيوط والقوصية حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج بقيادة محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز وبمشاركة طلعت بدوي وزين العابدين علام ووائل عبد الحي نواب رئيس المركز والمهندس علي عيسي مدير الإدارة الزراعية بفك شدة خشبية بحوض الأشقر القبلي بقرية الشيخ راجح واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس المركز بفك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوي بقرية الغريب بالوحدة المحلية بالعونة بمشاركة شريف وصفي نائب رئيس المركز وجمال سيد رئيس الوحدة المحلية بالعونة.

وأضاف المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا بقيادة ممدوح جبر رئيس المركز قامت بالتصدي الفوري لتعدي على أرض زراعية على مساحة 12 سهم بحوض طورة 17 بزمام قرية بني فيز فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة حالتين تعدي على أرض زراعية بدائرة المركز بمشاركة صالح البارودى ومحمد عبدالحميد ورباح حمدى نواب رئيس المركز وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت بفك شدة خشبية لسقف الدور الأول العلوي بمساحة 100 متر بمنطقة الشعراوي وتم وقف الأعمال بمشاركة شنودة موسى ومصطفى اسماعيل نائبي رئيس المركز وأحمد شحاته رئيس الوحدة المحلية لقرية درنكة