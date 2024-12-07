عاجل.. تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، رسميًا، تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون التي كان مقررًا إقامتها عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج.

تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون

تقرر تأجيل مباراة ليفربول وإيفرتون إثر استمرار العاصفة دارا في التأثير على جدول المنافسات الرياضية في إنجلترا.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أنه من المتوقع أن تكون هناك رياح قوية مع تحذيرات صادرة من مكتب الأرصاد الجوية، لذلك تم اتخاذ قرار بتأجيل المباراة التي كانت ستشهد آخر ديربي ميرسيسايد يُقام في ملعب جوديسون بارك.

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موعد مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وأشار حساب إيفرتون عبر منصة “إكس”: “تم تأجيل ديربي ميرسيسايد اليوم في جوديسون بارك؛ بسبب الظروف الجوية السيئة”.

وكان من المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون، اليوم السبت، في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

البريميرليج الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الانجليزي إيفرتون ضد ليفربول

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