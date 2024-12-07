أماكن فصل التيار الكهربائي في ميت غمر غدا بالدقهلية

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كشفت رئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غزل ميت غمر، غدا  الأحد من الساعه 6:00 صباحا حتى 8:00 صباحا.

 

واوضحت رئاسة ميت غمر ان المغذيات والقرى المتأثرة بالفصل بهندسة كهرباء قري ميت غمر:-
مغذي كفر المقدام القرى المتأثرة "ميت الفرماوي" 
مغذي أوليلة القرى المتأثرة "جزء من اوليلة"
مغذي الفرماوي ١ القري المتأثرة "جزء من اوليله -عزبة حرب -عزبة حنين
مغذي الفرماوي ٢ القري المتأثرة " كفر الوزير- تفهنا الأشراف 
مغذي الفرماوي ٤ القري المتأثرة " ميت القرشي كفر بربري -كفر علي بدره- عزبه البلاطين "

مغذي دنديط القري المتأثرة "جزء من دنديط ـ كفر النعيم- عزبة واصف- عزبة الحطاب"

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