أماكن فصل التيار الكهربائي في ميت غمر غدا بالدقهلية

كشفت رئاسة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات غزل ميت غمر، غدا الأحد من الساعه 6:00 صباحا حتى 8:00 صباحا.

واوضحت رئاسة ميت غمر ان المغذيات والقرى المتأثرة بالفصل بهندسة كهرباء قري ميت غمر:-

مغذي كفر المقدام القرى المتأثرة "ميت الفرماوي"

مغذي أوليلة القرى المتأثرة "جزء من اوليلة"

مغذي الفرماوي ١ القري المتأثرة "جزء من اوليله -عزبة حرب -عزبة حنين

مغذي الفرماوي ٢ القري المتأثرة " كفر الوزير- تفهنا الأشراف

مغذي الفرماوي ٤ القري المتأثرة " ميت القرشي كفر بربري -كفر علي بدره- عزبه البلاطين "

مغذي دنديط القري المتأثرة "جزء من دنديط ـ كفر النعيم- عزبة واصف- عزبة الحطاب"