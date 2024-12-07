رئيس مدينة الأقصر يتابع تطبيق الهوية البصرية على واجهات المحال العامة







تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، البدء في أعمال التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بتطبيق الهوية البصرية الخاصة باللافتات على واجهات المحال العامة، من حيث مراعاتها لمعايير الهوية البصرية وحصولها على التراخيص اللازمة لوضع اللافتات مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتطبيق الهوية البصرية لمدينة الاقصر في لوحاتها الإعلانية.

في سياق آخر تم تنفيذ حملات تمشيطية، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوراع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (1) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر، بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع.

في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بتنفيذ القرار الصادر بشان التزام الشركة صاحبة الامتياز الإعلاني بمدينة الأقصر بتطبيق عناصر الهوية البصرية الخاصة باللافتات الدعائية على واجهات المنشآت التجارية والادارية في كافة أنحاء مدينة الأقصر.

IMG-20241207-WA0024

IMG-20241207-WA0023

IMG-20241207-WA0022

IMG-20241207-WA0021

IMG-20241207-WA0020