تحرير 547 محضر تمويني وضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم خلال حملات مفاجئة في أسيوط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 


قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم تحرير 547 مخالفة تموينية وضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فضلًا عن ضبط 520 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفة للقانون وذلك خلال عدة حملات تموينية بالأسواق والمخابز والمحال التجارية ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز على مدار أسبوع بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية التموين - الوحدات المحلية - مباحث التموين - جهاز حماية المستهلك - الأجهزة الرقابية وذلك ضمن خطة المحافظة لحماية جمهور المستهلكين والتصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع بعض التجار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بقيادة خالد محمد أحمد وكيل الوزارة بأسيوط شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها الخارجية بالمراكز والقرى وذلك في إطار تشديد الرقابة علي جميع المنشآت التموينية والرقابة علي الأسواق وضبط التلاعب في الأسعار وأسفرت الحملات على مدار أسبوع على تحرير 547 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق منهم 96 محضر في مجال الأسواق حيث تم ضبط 9 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء وضبط 148 علبه لبن أطفال خاص بوزارة الصحة و48 طبق كبدة غير صالحه للاستهلاك الآدمي وضبط 340 علبه أعشاب منتهية الصلاحية  و520 بطاقة تموينية داخل مخبز بالمخالفه للقانون وضبط بويات منتهية الصلاحية وتحرير عدد 3 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ومحضر تصرف في سلع تموينية و2 محضر تصرف في الرصيد الإستراتيجي لمستودعات بوتاجاز وتحرير عدد 13محضر غلق تجار تموينيين فضلًا عن تحرير عدد 12 محضر عدم الإعلان عن أسعار المقرارات التموينية وتحرير عدد 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر وتحرير عدد 49 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى تحرير 451 محضر في مجال المخابز البلدية مابين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

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