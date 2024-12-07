عاتبه على رش المياه.. حبس المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

حوادث
ارشفية
ارشفية

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما في البدرشين

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه طعنا بسلاح أبيض إثر مشاجرة نشبت بينهما في البدرشين

بسبب رش المياه

وكشفت التحقيقات، أن  مشاجرة حدثت بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدي عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

عامل يقتل شقيقه

تلقي  مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ 

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب قيام الأخ الأكبر برش المياه أمام منزلهم مما تسبب في انزلاق قدم شقيقه الأصغر وسقوطه في الشارع وعندما قام الأخ الأصغر بمعاتبة شقيقه تعدي عليه المتهم طعنا بسلاح أبيض مما تسبب في مصرعه

حرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق

المتهم بقتل شقيقة تباشر النيابة العامة غرفة عمليات النجدة عامل يقتل شقيقه شرطة البدرشين مشاجرة بين شقيقين نشوب مشاجرة

مواد متعلقة

حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

المشتبه به سيدة.. التحقيق في مقتل الطفلة مكة بعد تغيبها ساعات في منشأة القناطر

سرق منه مطواة.. التحقيق مع حارس عقار قتل طفلا في أكتوبر

بعد تغيبها ساعات.. تفاصيل العثور على جثة الطفلة مكة مقتولة في منشأة القناطر

مصرع شخصين من مصابى حادث اللاعب رجب عمران بأوسيم

بكفالة 100 ألف.. إخلاء سبيل اللاعب رجب عمران بعد صدمه 3 أشخاص في أوسيم

عاتبه على رش المياه.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

خلافات مالية.. التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

قرار مفاجىء في الأهلي بعد مباراة أورلاندو

عاجل.. ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو من مباراة جيرونا

مصرع شخصين وإصابة 21 إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع لنقل ركاب بأخرى للنقل

الثقافة في مطروح.. أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي الفني والأدبي

عاجل.. فيفا يكشف موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا