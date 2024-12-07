مصرع مواطن وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة ومصابين، وعلي الفور إنتقلت إلى موقع الحادث قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع مواطن وإصابة 5 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.