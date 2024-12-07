التضامن الاجتماعي: معاشات استثنائية لـ 3665 من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة

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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي.

واعلنت اللجنة عن الموافقة على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التي أدت خدمات جليلة.

كما تضمنت عددًا من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء المدنيين الذين أصيبوا على أيدي الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم تقديرًا لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطني والعاملين فى مجال العمل العام.

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التضامن الاجتماعى الهيئة القومية للتأمين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اللواء جمال عوض القومية للتامين الاجتماعي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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