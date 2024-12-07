إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربي بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 14 شخصا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في الجزيرة الوسطي بالطريق قبل مدخل دمو، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 14 شخصا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

 

 

 

 

 

 

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

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