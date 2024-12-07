محافظ أسيوط: توقيع الكشف الطبي على 45 عامل غير منتظم



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المبادرات والفعاليات التي تقدم خدمات للمواطنين بكافة ربوع المحافظة وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرة لتوقيع الكشف الطبي المجاني للعمالة غير المنتظمة بالتنسيق بين مديريتي العمل والصحة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواجد المستمر بين العاملين بمختلف المنشآت.

وأوضح محافظ أسيوط إنه في ضوء تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة للعمالة غير المنتظمة بمواقع العمل ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لتلك الفئة اجتماعيا وصحيًا، نسقت مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة مع مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد زين وكيل الوزارة لتنفيذ قافلة طبية للكشف على الأمراض المزمنة لـ العمالة غير المنتظمة بمصنع الأدخنة بأبوتيج حيث جرى توقيع الكشف الطبي على عدد 45 من العمال من فئة العمالة غير المنتظمة وصرف العلاج وإجراء تحاليل على أن يتم إستكمال تنفيذ خطة متكاملة للمرور على مواقع العمل المختلفة مشيرًا إلى العمل على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية في ظل الجمهورية الجديدة مع التأكيد على تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كافة المنشأت الحكومية والخاصة للحفاظ على سلامة العمال وحمايتهم ورعايتهم بالتعاون بين الأجهزة المعنية