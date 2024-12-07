إلهام شاهين: الفيوم مكان يتميز بسياحة مختلفة ومبهرة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بزيارتها لمحافظة الفيوم، حيث حضرت فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والمناخ، الذي اختتم مؤخرًا.

سياحة فريدة في الفيوم

خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، أشادت إلهام شاهين بجمال الفيوم وتنوعها السياحي، مشيرة إلى أن لكل مكان طابعًا خاصًا، إلا أن الفيوم تمتاز بسياحة فريدة من نوعها لا تشبه أي مكان آخر.

أهل الفيوم نموذج للكرم والطيبة

وصفت إلهام شاهين استقبال أهالي الفيوم لضيوف المهرجان بأنه كان مليئًا بالحب والكرم، حيث قالت: "ناس زاي الفل مستقبلينا أحسن استقبال".

وذكرت تفاصيل عن مواقف تعكس طيبة أهل الفيوم وكرمهم، مثل تقديم الهدايا للمشترين ورفضهم أخذ المال مقابل المشروبات في وادي الريان.

رسالة شكر لأهل الفيوم

اختتمت إلهام شاهين حديثها بتوجيه الشكر لأهل الفيوم، مؤكدة أنهم شعب كريم للغاية، واصفة زيارتها بأنها تجربة مليئة بالذكريات الجميلة التي ستظل محفورة في ذاكرتها.