لمدة 3 ـيام.. تعرف على أسباب غلق مزلقان ديرمواس جنوب محافظة المنيا

محافظات
بوابة الفجر

أعلنت محافظة المنيا غلق مزلقان مدينة ديرمواس البحري رقم 66 اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا ولمدة ثلاثة


ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بيانا قالت فيه أنه سيتم غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير وصيانة شاملة، تشمل إنشاء حواجز جديدة، وتحسين الإضاءة، وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف تأمين المزلقان ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف البيان أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي مزلقان 67 القبلي.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

ضبط 156 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية

محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان مشروعات زراعية نموذجية لتحسين وزيادة الإنتاج والاستقامة البيئيه

محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدن مغاغة وأبوقرقاص وديرمواس

انتظام حركة القطارات عقب انفصال عربتي قطار بضائع بالمنيا

محافظ المنيا يؤكد حزمة من التسهيلات لإنهاء كافة الإجراءات للجادين في تقنين الأراضي

الثقافة تهدي درعها لمحافظ المنيا فى ختام مؤتمر أدباء مصر

فى يومه الثالث مؤتمر أدباء مصر يواصل فعالياته على ارض عروس الصعيد

أصابة 11 شخصا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

قرار مفاجىء في الأهلي بعد مباراة أورلاندو

عاجل.. ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو من مباراة جيرونا

مصرع شخصين وإصابة 21 إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع لنقل ركاب بأخرى للنقل

الثقافة في مطروح.. أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي الفني والأدبي

عاجل.. فيفا يكشف موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

يلا شوت Ahly اليوم.. بث مباشر مشاهدة الأهلي وأورلاندو بايرتس دون تقطيع في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد أورلاندو بايرتس اليوم في دوري أبطال إفريقيا