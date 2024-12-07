لمدة 3 ـيام.. تعرف على أسباب غلق مزلقان ديرمواس جنوب محافظة المنيا

أعلنت محافظة المنيا غلق مزلقان مدينة ديرمواس البحري رقم 66 اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الجاري اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا ولمدة ثلاثة





ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بيانا قالت فيه أنه سيتم غلق المزلقان للقيام بأعمال تطوير وصيانة شاملة، تشمل إنشاء حواجز جديدة، وتحسين الإضاءة، وتركيب إشارات إنذار للسيارات والمشاة، وذلك بهدف تأمين المزلقان ومنع وقوع أي حوادث.



وأضاف البيان أن الطرق البديلة التي يمكن استخدامها أثناء غلق المزلقان هي مزلقان 67 القبلي.