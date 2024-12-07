أولي جلسات محاكمة اب مهتم بقتل ابنته لشكه في سلوكها بالفيوم

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مجمع محاكم الفيوم
مجمع محاكم الفيوم

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم السبت،بالدائرة السادسة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولى جلسات محاكمة المتهم " م.س م " 55 عاما في التهم المنسوبة إليه في إنهاء حياة ابنته لشكه في سلوكه، وذلك بقرية منشاه عبدالله بدائرة مركز الفيوم.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة الفيوم، بعثور أهالى قرية منشأة عبدالله على جثة لفتاة تدعى نورا مقتولة وملقاة بجوار منزل والدها بمنطقة الأربعين.جرى تشكيل فريق بحث قاده العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث قسم التحريات بمديرية أمن الفيوم، والرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم، حيث كشفت التحريات أن دوافع مقتل سيدة مطلقة بقرية منشأة عبد الله يرجع لسوء سلوكها، ومعايرة الجيران لأسرتها وعدم قدرتهم على تقويمها، وخلافاتها المستمرة مع أسرتها.جرى نقل جثة الفتاة لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة المركز والتي قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثة القتيلة ومباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل أبنته لزواجها عرفيا بالفيوم

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