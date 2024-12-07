قطع التيار الكهربائي في المنيا عن 6 مناطق لهذة الأسباب

أعلنت محافظة المنيا قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات الكهربائية لمدة 5 ساعات.



وقالت هندسة كهرباء المنيا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا إنه سيتم قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت ٧ ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرا وذلك لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمغذى الكهربائي (المجلس الحسبي) المسؤول عن تغذية المناطق التالية بحي جنوب مدينة المنيا:



- شارع الحرية من جنوب مستشفى الحميات وحتى مستشفى عمر بن الخطاب أحد مصدري الكهرباء بمستشفى عمر بن الخطاب والسجل المدني - شرق شارع السبكي وحتى منتصفه.



- التأهيل المهني بشارع أبو طير من شرقه إلى منتصفه.



- شارع الجراج بالكامل