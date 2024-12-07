قطع التيار الكهربائي في المنيا عن 6 مناطق لهذة الأسباب

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فصل تيار كهربائي
فصل تيار كهربائي

أعلنت محافظة المنيا قطع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت 7 ديسمبر الجاري لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات الكهربائية لمدة 5 ساعات. 

وقالت هندسة كهرباء المنيا، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا إنه سيتم قطع التيار الكهربائي بعدة مناطق بمدينة المنيا اليوم السبت ٧ ديسمبر الجاري من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرا وذلك لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمغذى الكهربائي (المجلس الحسبي) المسؤول عن تغذية المناطق التالية بحي جنوب مدينة المنيا:

- شارع الحرية من جنوب مستشفى الحميات وحتى مستشفى عمر بن الخطاب أحد مصدري الكهرباء بمستشفى عمر بن الخطاب والسجل المدني - شرق شارع السبكي وحتى منتصفه.

- التأهيل المهني بشارع أبو طير من شرقه إلى منتصفه.

- شارع الجراج بالكامل

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