عاجل.. فيفا يكشف موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشكل رسمي عن موعد مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي ستجمع بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

قرر “فيفا”، إقامة مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي يوم 14 يونيو على استاد “هارد روك”، في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مكة، والثانية بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الأهلي، ضمن المجموعة الأولى في مسابقة كأس العالم للأندية 2025 إلى جوار إنتر ميامي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث بمشاركة 32 ناديًا في الولايات المتحدة الأمريكية بالفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

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