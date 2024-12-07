مصرع شخصين وإصابة 21 إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع لنقل ركاب بأخرى للنقل

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 21 آخرين عقب تصادم بين سيارة ربع نقل تستخدم في نقل الركاب وسيارة ربع نقل بطريق الحفير 54 الرابط بين بلقاس ومنطقة الحفير بدائرة مركز بلقاس بأطراف محافظة الدقهلية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا وصفه وقوع تصادم بين سيارة ربع نقل تنقل ركاب مع ربع نقل أخرى ومكان البلاغ دائرة مركز بلقاس بطريق 54 الحفير

الرابط بين بلقاس ومنطقة الحفير بالدقهلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين والوفيات إلى مستشفى بلقاس العام.

ونتج عن الحادث مصرع

1/ محمد جاد حسن اسماعيل 32 سنة الحفير بلقاس

متوفى

2 /احمد السيد على السيد 36 سنة الحفير بلقاس

متوفى(غفير نظامى)

كما ادى الحادث إلى إصابة الأتي أسماءهم بالإصابات التالية

1/ عزة احمد السيد العرابى 30 سنة الحفير بلقاس

كدمه بالصدر

2/ هشام ممدوح حسن 37 سنة الحفير بلقاس

اشتباه كسر بالساق اليسرى وجرح بالراس

3/ محمد عوض الشحات علي 35 سنه الحفير بلقاس

جرح بالانف

4/ سالي محمد ممدوح ممدوح 12 سنه الحفير بلقاس

كدم بالراس

5/ هند محمد ابراهيم 39 سنه الحفير بلقاس

كدمه بالصدر

6/ رضا السيد حسن 35 سنه الحفير بلقاس

كدمه بالراس

7/ بهيه عوض ابراهيم 23 سنه الحفير بلقاس

كدمه بالراس

8/ محمد هيثم ابراهيم 14 سنه الحفير بلقاس

جرح بالانف وكدمه بالراس

9/ صابرين احمد العرابي 30 سنه الحفير بلقاس

اشتباه كسر بالساق اليسرى

10/ عبير محمد طه 22 سنه الحفير بلقاس

جرح بالساق اليسرى

11/ محمد عبد الله احمد 20 سنه الحفير بلقاس

اشتباه كسر باليد اليسرى

12/ ناديه مسعد البدوي 33 سنه الحفير بلقاس

كدمه بالظهر والساق اليسرى

13/ رضا محمد مصطفى 40 سنه بلقاس

جرح بالراس وكدمه بالصدر

14/ مصطفى حمدي محمد 14 سنه الحفير بلقاس

جرح بالراس وكدمه بالصدر

15/ محمد ممدوح حمدي السيد 37 سنه الحفير بلقاس اشتباه كسر بالحوض احمد السيد المغازي 30 سنه الحفير بلقاس

16/ احمد السيد المغازى 30 سنة الحفير بلقاس

كدمه بالصدر

17/ محمد عبد الله عبده 40 سنة الحفير بلقاس

خدوش وسحجات بالراس

18/ سعاد جاد حسن اسماعيل 34 سنة الحفير بلقاس

كدمه بالظهر

19/ احمد حسن السيد حامد 18 سنة الحفير بلقاس

ش كسر باليد اليسرى

20/ رومسياء اشرف 16 سنة الحفير بلقاس

كدمه بالبطن

21/ نادية الغريب محمد 23 سنة الحفير بلقاس

ش خلع بالكتف الايمن

تم نقلهم جميعًا المصابين والوفيات لمستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

