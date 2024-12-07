قرار مفاجىء في الأهلي بعد مباراة أورلاندو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قرر مسئولو بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التوجه مباشرة من استاد أورلاندو إلى مطار جوهانسبرج مباشرة، عقب انتهاء مباراة أورلاندو؛ لاستقلال الطائرة للعودة إلى القاهرة.

ويشهد برنامج الفريق اليوم تناول وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ويعقبه مران خفيف في فندق الإقامة في تمام العاشرة، ثم تناول وجبة الغداء في الحادية عشرة قبل المحاضرة الفنية الأخيرة المقرر لها الثانية عشرة ظهرا، ويتوجه بعدها الفريق مباشرة إلى استاد أورلاندو.

ويلتقي الأهلي مع أورلاندو في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد أورلاندو ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

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