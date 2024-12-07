بتعبر الطريق.. تفاصيل إصابة سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى محور لبنان بالعجوزة

حوادث
ارشفية
ارشفية

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إصابة سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق أعلى محور لبنان في العجوزة
 

كانت تعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن إصابتها في الحال
 

بلاغ بإصابة سيدة 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة سيدة في حادث تصادم في الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مواد متعلقة

عاتبه على رش المياه.. حبس المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

حبس عاطل لاتهامه بقتل عامل خردة بطعنه بزجاجة في الدقي

المشتبه به سيدة.. التحقيق في مقتل الطفلة مكة بعد تغيبها ساعات في منشأة القناطر

سرق منه مطواة.. التحقيق مع حارس عقار قتل طفلا في أكتوبر

بعد تغيبها ساعات.. تفاصيل العثور على جثة الطفلة مكة مقتولة في منشأة القناطر

مصرع شخصين من مصابى حادث اللاعب رجب عمران بأوسيم

بكفالة 100 ألف.. إخلاء سبيل اللاعب رجب عمران بعد صدمه 3 أشخاص في أوسيم

عاتبه على رش المياه.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل شقيقه في البدرشين

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

عاجل.. ريال مدريد يعلن استبعاد رودريجو من مباراة جيرونا

قرار مفاجىء في الأهلي بعد مباراة أورلاندو

مصرع شخصين وإصابة 21 إثر حادث تصادم وانقلاب سيارة ربع لنقل ركاب بأخرى للنقل

الثقافة في مطروح.. أنشطة متنوعة لتعزيز الوعي الفني والأدبي

عاجل.. فيفا يكشف موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية 2025

قطع التيار الكهربائي في المنيا عن 6 مناطق لهذة الأسباب

عاجل|ما هي قائمة العقوبات الجديدة على شركات الاتصالات في حالة مخالفة معايير الجودة بعد زيادة الأسعار؟