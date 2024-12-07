بتعبر الطريق.. تفاصيل إصابة سيدة إثر اصطدام سيارة بها أعلى محور لبنان بالعجوزة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إصابة سيدة إثر اصطدام سيارة بها أثناء عبورها الطريق أعلى محور لبنان في العجوزة



كانت تعبر الطريق

وكشفت التحقيقات، أن السيدة أثناء عبورها الطريق اصطدمت بها سيارة، مما أسفر عن إصابتها في الحال



بلاغ بإصابة سيدة

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد إصابة سيدة في حادث تصادم في الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن سيارة صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها في الحال، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد التحفظ عليه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.