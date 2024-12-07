للعام الرابع.. جامعة بنها ضمن أفضل الجامعات العربية طبقًا لتصنيف التايمز البريطاني

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تصنيف التايمز
تصنيف التايمز

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي، قد أعلن نتيجة إصداره الرابع لتصنيف الجامعات بالعالم العربي لعام 2024، وأن جامعة بنها قد جاءت على مستوى جامعات العالم العربي الذي جرى تصنيفهم في هذا الإصدار بالفئة الـ(81-90) ضمن 238 جامعة ومؤسسة تعليمية في 16 دولة عربية، كما جاءت الجامعة محليًا المركز الـ(11) مع جامعة كفر الشيخ، على مستوى 42 جامعة مصرية تم تصنيفها في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي إلى أن تصنيف التايمز البريطاني لجامعات العالم العربي يعتمد على نفس منهجية تصنيف التايمز لجامعات العالم مع إجراء بعض التعديلات وتضمين بعض المقاييس الجديدة لتعكس ميزات ومهام الجامعات في المنطقة العربية، حيث يستند إلى ثماني عشر مؤشرًا لقياس أداء الجامعات في خمسة محاور هي التدريس (Teaching)، وجودة البحث العلمي (Research quality)، البيئة البحثية (Research environment)، والسمعة الدولية (International outlook)، والتأثير المجتمعي (Society).

وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا البحوث ان الجامعة قد حصلت في المحاور الخمس بالتصنيف على 76.9 بمحور جودة البحث العلمي، كما حصلت على 56.8 بمحور السمعة الدولية، 26.6 بمحور بيئة البحث العلمي، 32.3 بمحور التدريس، 71.3 بمحور التأثير المجتمعي والاستدامة.

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