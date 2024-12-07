مصرع شخص وإصابة 5 إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط

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لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرون في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، ووجود جثة لحالة وفاة ومصابين. 

وعلى الفور إنتقلت إلى موقع الحادث قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، وتبين مصرع مواطن وإصابة 5 آخرون، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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مصرع شخص وإصابة 5 إثر حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسيوط