دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي و أورلاندو بايرتس

عاجل.. تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة أورلاندو بايرتس بالجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب أورلاندو بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

النادي الأهلي

ويشهد تشكيل الأهلي تعديلات بسيطة على قائمة الفريق عن آخر مواجهة خاضها بالدوري المصري الممتاز، وجاء تشكيل الفريق كالآتي.

حارسة المرمي :- محمد الشناوي.

خط الدفاع :- يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط :- مروان عطية - أمام عاشور - أكرم توفيق -

خط الهجوم :- طاهر محمد طاهر - رضا سليم - وسام أبو علي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- حمزة علاء.

خط الدفاع:- خالد عبد الفتاح - أشرف داري.

خط الوسط :- عمرو السولية - عمر الساعي.

خط الهجوم:- بيرسي تاو - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة"- محمود عبد المنعم "كهربا" .

الأهلي وأورلاندو

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بعد قليل في تمام الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب أورلاندو بمدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، بقيادة الحكم الموريتاني عبدالعزيز بوه، ويعاونه يوسف محمد، مساعد أول، وبا كاليدو، مساعد ثانٍ، وبابكار سار، حكما رابعا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو

ومن المقرر أن يتم بث اللقاء عبر شبكة قنوات beIN Sports المالك الحصري للبطولة، وبالتحديد تنقل مباراة الأهلي وأورلاندو عبر قناة beIN Sports HD 6، بتعليق أحمد عبدة.

تاريخ مواجهات الأهلي وأورلاندو بايرتس بدوري الأبطال قبل مواجهة الليلة

الأهلي - أورلاندو بايرتس

وقبل مواجهة اليوم، تواجه النادي الأهلي مع الفريق الجنوب إفريقي في 4 مواجهات سابقة جميعهم كانوا في موسم 2013، حيث كانت المواجهة الأولى في دور المجموعات وانتصر خلالها بطل جنوب إفريقيا بفوزه بثلاثية نظيفة، بينما انتهت المواجهة الثانية بالتعادل السلبي.

فيما كانت المواجهة الثالثة والرابعة في نفس الموسم في نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث تمكن النادي الأهلي من حصد لقب البطولة بعد الفوز في لقاء العوده بهدفين دون رد.