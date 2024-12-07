ضبط 302 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا،ضبط 302 مخالفة خلال حملات تموينية مفاجئة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق على مدار 3 أيام، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث تم ضبط 208 مخالفات فى مجال المخابز البلدية (نقص وزن -إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان -عدم وجود سجلات- تصرف وتجميع-شهادة صحية- توقف دون عذر ) و91 فى مجال الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - تجارتموينيين - بيع بأزيد من السعر الرسمى- منتهية الصحية - غش تجارى - سلع مجهولة المصدر - عدم وجود شهادة صحية )، بالإضافة إلى 3 مخالفات فى المواد البيترولية