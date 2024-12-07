محافظ المنيا: تقديم أكثر من 8 آلاف خدمة صحية خلال 8 قوافل علاجية مجانية بالقرى

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بوابة الفجر

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن تقديم  8 آلاف و665 خدمة صحية خلال 8 قوافل طبية وعلاجية مجانية بقرى محافظة المنيا على مدار شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم 1302 خدمة تحليل مختلفة، و21 حالة موجات صوتية، و39 أشعة عادية، و949 حالة كشف مبكر للضغط والسكر، و39 حالة خلع أسنان، و611 تحويل داخلى، و42 حالة تحويل للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 1105 من أهالي القرى.

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