الحسين حسان: كيف نستخدم مصطلح الإيجار القديم ونحن نعيش في مدن الجيل الرابع؟

الفجر السياسي
الدكتور الحسين حسان
الدكتور الحسين حسان

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قائلًا: «إن كل طرف لديه حقوق وامتيازات، ولكن إذا كانت تلك الحقوق والامتيازات تُعرض حياة المواطن للخطر، فلا بد أن نقف عندهط هذا الأمر»
 

قانون الإيجار القديم 

واضاف "حسان" خلال ندوة الفجر السياسي: أن قانون الإيجار القديم وُضع في حقبة زمنية مضت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف خاصة مرت بها مصر، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية. 
 

وأشار إلى أن تقييم قانون صدر في فترة معينة يتطلب مراعاة الظروف التي سادت آنذاك، مؤكدًا ضرورة إعادة توفيق الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث إن كل حقبة زمنية لها خصوصيتها.
 

وأضاف: "كيف نستمر في استخدام مصطلح الإيجار القديم بينما نعيش في ظل الجمهورية الجديدة ومدن الجيل الرابع؟ حيث لا يوجد مفهوم الإيجار القديم في الدول الأخرى". 
 

قانون الإيجار القديم مدن الجيل الرابع الجمهورية الجديدة الإيجار القديم قانون الإيجار الفجر السياسي ندوة موقع الفجر الحسين حسان

مواد متعلقة

حقوق ومكتسبات منحها قانون حماية ورعاية المسنين لـ "المُسن"

"زراعة النواب" تستمع لمشكلات الصيادين بكفر الشيخ.. وتشكيل لجنة لتقنين أوضاع الأهالي

لجنة الزراعة بمجلس النواب توجه توصيات حول إجراءات التقنين للأهالي بالبحيرة

لماذا أقر النواب اكتتاب مصر بـ414 سهمًا بزيادة رأس مال البنك الأوروبي؟

لجنة النقل بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تسجيل السفن التجارية

رياضة النواب تناقش تأخر المنحة المالية لمراكز الشباب بالدقهلية

البرلمان يناقش إجراءات دعم قطاع المشروعات الصغيرة.. واللجنة تصدر عدة توصيات

متى يتم الخصم من معاش "تكافل" بمشروع قانون الضمان الاجتماعى؟

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل.. مورينيو يكشف حقيقة رغبة فنربخشة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

بيلجرني يسخر من جمهور ريال مدريد.. تصريحات نارية

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2024

الطبيبة الشرعية تكشف تفاصيل جديدة عن جثمان نجل السفير

عاجل.. إمام عاشور على رأس تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أورلاندو بيراتس