الحسين حسان: كيف نستخدم مصطلح الإيجار القديم ونحن نعيش في مدن الجيل الرابع؟

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير الإدارة المحلية، أهمية تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، قائلًا: «إن كل طرف لديه حقوق وامتيازات، ولكن إذا كانت تلك الحقوق والامتيازات تُعرض حياة المواطن للخطر، فلا بد أن نقف عندهط هذا الأمر»



قانون الإيجار القديم

واضاف "حسان" خلال ندوة الفجر السياسي: أن قانون الإيجار القديم وُضع في حقبة زمنية مضت لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف خاصة مرت بها مصر، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية.



وأشار إلى أن تقييم قانون صدر في فترة معينة يتطلب مراعاة الظروف التي سادت آنذاك، مؤكدًا ضرورة إعادة توفيق الأوضاع بما يتناسب مع الظروف الحالية، حيث إن كل حقبة زمنية لها خصوصيتها.



وأضاف: "كيف نستمر في استخدام مصطلح الإيجار القديم بينما نعيش في ظل الجمهورية الجديدة ومدن الجيل الرابع؟ حيث لا يوجد مفهوم الإيجار القديم في الدول الأخرى".

