ضبط 10.6 طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالجيزة

أخبار مصر
لحوم غير صالحة
لحوم غير صالحة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديريه الطب البيطري من ضبط 10.6 طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن ولحوم مفروم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الادمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وذلك خلال حملات تفتيشية استهدفت المرور علي الاسواق العامة والمحال والمخازن بعدد من الأحياء والمراكز للتأكد من جوده وصلاحية اللحوم والدواجن المعروضة للمواطنين. 
وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي استمرار الحملات التي تهدف لضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة المحافظة لأحكام السيطرة علي الاسواق والحفاظ علي صحه وسلامه المواطنين وضمان جودة المنتجات المعروضة. 
واطلع المحافظ علي جهود الحملات التي اسفرت عن ضبط 800 كجم مفروم دواجن بناحية كرداسة و520  كجم لحوم مفرومه بالعجوزة و400 كجم مصنعات لحوم دواجن بالدقي و600  كجم مقطعات ومفروم دواجن فاسدة بناحية المنيرة الغربية و700 كجم مقطعات ومصنعات لحوم بناحية بولاق الدكرور غير صالحة للاستهلاك الادمي و6200 كجم دهون ومفروم دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية الهرم  300 كجم مقطعات دواجن فاسدة بناحية العمرانية و400 كجم  مصنعات لحوم فاسدة وكذا  43 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية الطالبية و302 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بناحية اكتوبر.
كما شهدت الحملة تحرير 12 محضر بالمخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وشدد المحافظ علي  رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديريه الطب البيطري  بضبط الاسواق واستمرار التشديد الرقابي علي الأسواق واستمرار الحملات والمتابعة المستمرة حفاظًا على سلامة المواطنين.

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