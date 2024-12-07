النيابة العامة تُجري معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة

باشرت النيابة العامة التحقيقات، إزاء ما رصدته من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية،   

حيث انتقل فريق منها بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، فتبين وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات. وعليه تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها، على نحو يضمن سلامة المواطنين والمارة. هذا،

 وقد أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسئول عن تنفيذ هذه القرارات، وجارٍ استكمال التحقيقات.

إدارة الحماية المدنية إعداد تقرير مفصل العقارات الآيلة للسقوط النيابة العامة حى وسط الاسكندرية سلامة المواطنين محافظة الإسكندرية وسط الإسكندرية

مواد متعلقة

عاجل.. إدراج 15 إخوانيًا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

رئيس محكمة النقض يستقبل النائب العام الأردني لبحث تعزيز التعاون القضائي

بعد حكم النقض.. أسرة الإعلامية شيماء جمال تطالب بتعويض 30 مليون جنيه

إحالة أوراق سفاح سنبو زفتي إلي المفتي تمهيدًا لإعدامه

النيابة العامة تتابع الإجراءات المتخذة من محافظة الإسكندرية بشأن حوادث انهيار شرفات المباني

وزير العدل يستقبل عددا من أعضاء مؤسسة دليل الخير للتنمية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم

وزير العدل يشارك في فعاليات مؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة"

عاجل.. تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ "خلية داعش سوهاج" لاستكمال المرافعة

الأكثر قراءة

أسعار باقات الإنترنت 2025 في مصر.. تفاصيل الزيادات الجديدة وتغيير أسعار باقات الإنترنت الأرضي والهوائي

"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

بيلجرني يسخر من جمهور ريال مدريد.. تصريحات نارية

شاهد مباراة الأهلي وأورلاندو بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇪🇬 و🇿🇦 أورلاندو | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل.. إمام عاشور على رأس تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة أورلاندو بيراتس

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × أورلاندو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال إفريقيا 2024

عاجل.. مورينيو يكشف حقيقة رغبة فنربخشة في التعاقد مع كريستيانو رونالدو

الطبيبة الشرعية تكشف تفاصيل جديدة عن جثمان نجل السفير