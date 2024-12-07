النيابة العامة تُجري معاينة لعددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية

باشرت النيابة العامة التحقيقات، إزاء ما رصدته من تداول منشور يتضمن استغاثة بعض المواطنين من وجود عددٍ من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية،

حيث انتقل فريق منها بمرافقة المختصين من حي وسط الإسكندرية وإدارة الحماية المدنية لإجراء المعاينة، فتبين وجود بعض التصدعات بمسجد وثلاثة عقارات. وعليه تم تكليف إدارة الحماية المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تلك العقارات والمناطق المحيطة بها، على نحو يضمن سلامة المواطنين والمارة. هذا،

وقد أمرت النيابة العامة بإعداد تقرير مفصل من مديرية الإسكان بمحافظة الإسكندرية بشأن معاينة تلك المباني، وفحص ملفات تراخيصها، وبيان الإجراءات المتخذة حيالها، والقرارات الصادرة بشأن ترميمها أو هدمها، والمسئول عن تنفيذ هذه القرارات، وجارٍ استكمال التحقيقات.