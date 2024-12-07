وكيل التعليم بالدقهلية يدشن بداية تنفيذ مبادرة الجداريات من إدارة طلخا التعليمية

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وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم مدير عام الخدمات بالدقهلية

 توجه اليوم الدكتور أشرف العربي، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية،لمدرسة الشهيد أحمد موافي الرسمية للغات بمدينة طلخا وكان في استقباله مدير المدرسة  حسن ريحان لإطلاق مبادرة الجداريات تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

حيث بدأ اليوم تنفيذ باكورة أعمال النحت والتركيب للجداريات التي تستهدف تخليد ذكري بطولات شعب الدقهلية وتوثيق تراثها حتي يتسني للأجيال الجديدة التعرف علي تاريخ محافظة الدقهلية العريق هذا ويتابع مدير المديرية أعمال الجداريات في كافة إدارات الدقهلية التعليمية بالتوازي للوقوف علي تقدم تنفيذها يوميا
كما تفقد السيد مدير المديرية الدكتوراشرف العربي تدريب معلمي اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بمدرسة طلخا الإعدادية بنين الجديدة 
تمت الجولة بحضور الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والدكتورة جميلة مسعد مدير إدارة الأنشطة 
و عماد الدوماني مدير إدارة طلخا التعليمية 
و سعاد أبو عيش وكيل الإدارة التعليمية 

وكيل التعليم بالدقهلية يدشن بداية تنفيذ مبادرة الجداريات من إدارة طلخا التعليمية

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