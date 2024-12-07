"مجاني" بث مباشر مباراة الأهلي وأورلاندو اليوم السبت

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي انطلاق مواجهة النادي الأهلي المصري ونادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الأهلي إلى تعزيز تصدره للمجموعة بعد فوز مميز في الجولة الأولى.

تفاصيل المباراة: موعد وأماكن البث

تقام المباراة اليوم السبت، الموافق 7 ديسمبر 2024، على ملعب "ستاد السلام" في القاهرة. تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الرسمي للبطولات الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسيعلق على اللقاء المعلق المصري البارز أحمد عبده.

أداء الأهلي في البطولة حتى الآن

يدخل النادي الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على نادي ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2. يحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع أورلاندو بايرتس الذي حقق أيضًا الفوز في مباراته الأولى.

ترتيب المجموعة بعد الجولة الأولى:

الأهلي: 3 نقاط أورلاندو بايرتس: 3 نقاط شباب بلوزداد الجزائري: 0 نقاط ستاد أبيدجان الإيفواري: 0 نقاط

طاقم التحكيم

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم عبد العزيز محمد، يعاونه كل من يوسف محمد كمساعد أول، وبا كاليدو مساعد ثاني، وبابكر سار كحكم رابع.

تشكيل الأهلي المتوقع

وفقًا للمعطيات المتوفرة، من المتوقع أن يدخل المدير الفني للنادي الأهلي بتشكيل يعتمد على القوة الهجومية والانضباط الدفاعي. ومن المنتظر أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح

يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا"

مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد نبيل "كوكا" خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمود عبد المنعم "كهربا"

أهمية المباراة

تمثل هذه المباراة تحديًا كبيرًا للأهلي، حيث إن الفوز يضمن له الابتعاد بالصدارة ويقربه خطوة إضافية من التأهل إلى الأدوار الإقصائية. أورلاندو بايرتس يعد خصمًا قويًا تكتيكيًا، ويتمتع بقدرات هجومية كبيرة، مما يجعل المواجهة مثيرة.

مفاتيح الفوز للأهلي