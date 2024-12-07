إصابة 7 عمال في حادث انقلاب سيارة نقل علي بمحور 30 يونيو بالإسماعيلية

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اصيب  7 عمال، بإصابات متفرق بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك جراء  انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها علي محور 30 يونيو علي طريق الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة علي محور 30 يونيو، كانت تقل عمال للعمل باليومية.

علي الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان وقوع الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

تم نقل المصابين وعددهم 7 عمال إلى مستشفي ابو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

تم حُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال المصابين حول ملابسات وتفاصيل الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

انقلاب سيارة نقل طريق الإسماعيلية عمال

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